بالفيديو.. احتفالات خيالية لبيشكتاش بعد التتويج بالدوبلي

الرياضة
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بالفيديو.. احتفالات خيالية لبيشكتاش بعد التتويج بالدوبلي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

صنع فريق بيشكتاش التركي أمسية اليوم الأربعاء احتفالات خيالية عقب التتويج بالدوبلي “الدوري التركي الممتاز+كأس تركيا”.

أنصار الفريق الأسود والأبيض وكذا اللاعبين قاموا بالاحتفال في مضيق البسفور بمدينة إسطنبول على متن القوارب.

يُذكر أن بيشكتاش يضم في صفوفه النجم الدولي الجزائري رشيد غزال الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق الثنائية.


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