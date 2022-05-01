بالفيديو.. احتفالات خيالية لجماهير طرابزون باللقب بعد غياب 38 عام
بقلم عزيز طالبي
توج فريق طرابزون سبور التركي بلقب البطولة التركية قبل 3 جولات من نهاية الموسم عقب التعادل أمام أنطاليا سبور في الجولة الـ 35 للمنافسة.
وعرفت نهاية المباراة احتفالات عارمة وخيالية من طرف اللاعبين رفقة الانصار الذين اكتسحوا أرضية الميدان.
ورفع طرابزون رصيده إلى 77 نقة بفارق فينربخشه بفارق تسع نقاط ما يؤكد حسمه مهمة التتويج.
وعاد طرابزون لمعانقة لقب البطولة بعد غياب 38 عاما حيث يعود لقبه إلى عام 1983.
كما يعتبر لقب أمس بمثابة السابع في تاريخ مشاركاته في البطولة في بلاد الأناظول.
احتفالات لاعبي وجماهير طرابزون سبور بلقب الدوري بعد غياب 38 عام. 😱🔥
— 365Scores Arabic (@365scoresarabic) April 30, 2022
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