بالفيديو.. احتفال بلايلي مع الحكم يصنع الحدث !

صنع النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي الحدث سهرة اليوم الأربعاء عقب تسجيله الهدف الثاني للخضر.

ووقع بلايلي الهدف الثاني في الدقيقة ال90+17 بعد متابعته لركلة جزاء نفذها بنفسه وصدها حارس قطر.

ومباشرة بعد تسجيله هدف الفوز توجه “بلايلي العاشر” صوب حكم التماس ليقفز نحوه في لقطة صنعت الحدث.

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عرب نجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي عن سعادته بالفوز المحقق سهرة اليوم أمام المنتخب القطري والتأهل إلى نهائي كأس العالم للمنتخبات العربية أمام تونس.

وتحدث يوسف بلايلي ل قناة الكأس بعد تتويجه بلقب رجل المباراة أمام المنتخب القطري قائلا:

“هاردلك للمنتخب القطري، أهدي هذا الفوز للشعب الجزائري، لقد كانت مباراة أمام فريق يملك مستوى عالي، الآداء كان رائعا من الجانبين الحمد لله قدمنا لي علينا”

وبخصوص النهائي أمام المنتخب التونسي قال بلايلي: “ستكون مباراة داربي أمام مننتخب تونس “نحطو” كل شيء للفوز بهذا اللقب”.

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نال سهرة اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي جائزة رجل مواجهة الخضر أمام قطر.

وتحصل لاعب قطر القطري على الجائزة عقب نهاية المواجهة التي انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدفين لهدف.

وتألق سهرة اليوم الفنان الجزائري في موقعة ملعب الثمامة وكان وراء أغلب فرص الخضر.

كما سجل الهدف الثاني للخضر في الدقيقة ال90+17 بعد متابعته ركلة جزاء نفذها بنفسه.

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كشف المهاجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي سر الهدف العالمي الذي سجله في مرمى المنتخب المغربي السبت الماضي في المونديال العربي.

ونشط لاعبي المنتخب الوطني منطقة مختلطة أمسية اليوم الثلاثاء للحديث عن مباراة نصف النهائي التي ستلعب يوم غد أمام المنتخب القطري قائلا:

“الحمد لله ربي وفقني.. أين شاهدت أن الحارس كان يتقدم كثيرا، حاولت السديد من بعيد الحمد لله دخلت على طريقة كابتن ماجد”.

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وجه النجم الدولي الجزائري “يوسف بلايلي” رسالة للشعب الجزائري قبل مواجهة قطر المُقررة غدا الأربعاء. كما قال لاعب قطر القطري في تصريحات على هامش الحصة التدريبية الأخيرة للخضر. “مواجهة قطر ستكون أمام مُنتخب جيد، لكننا أتينا الى هنا من أجل التتويج بكأس العرب”. “سنفعل المستحيل فوق أرضية الميدان من أجل اسعاد الشعب الجزائري، وان شاء الله الكأس من نصيبنا”. طالع أيضا:

علّق اللاعب الدولي الجزائري سفيان بن دبكة عن الهدف التاريخي الذي سجله زميله في المنتخب يوسف بلايلي في مرمى المنتخب المغربي.

وأجرى سفيان بن دبكة حوارا مطولا مع موقع الإتحاد الدولي لكرة القدم للحديث عن التأهل المحقق أمام المنتخب المغربي قائلا:

وعلق بن دبكة عن هدف زميله يوسف في مرمى المنتخب المغربي قائلاً “هدف من عالم آخر.”