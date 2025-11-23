بالفيديو.. ادارة اتحاد العاصمة تستعرض القميص الجديد للفريق

استعرضت إدارة فريق اتحاد العاصمة القميص الجديد للفريق، والذي سيتم خوض به باقي مشوار الموسم الكروي الجاري 2025-2026.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة، عبر الصفحة الرسمية للفريق، مقطع فيديو، استعرضت من خلاله القميص الجديد.

كما أبرز الفيديو، التفاصيل التي تم مراعاتها في تصميم هذا القميص، على غرار الألوان التاريخية للفريق (الأحمر، والأسود).

ومن المقرر أن يدشن فريق اتحاد العاصمة، قميصه الجديد، أمسية اليوم الأحد، بمناسبة المبارة التي ستجمعهم بنادي سان بيدرو الإيفواري، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية.