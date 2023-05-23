بالفيديو.. ارسنال يوقّع عقدا طويل المدى مع نجمه ساكا

كشفت إدارة نادي ارسنال في بيان رسمي لها،عبر الصفحة الرسمية على تويتر، توقيع عقد طويل المدى مع النجم الأول بوكايو ساكا.

كما قالت، أنا ساكا يعتبر أحد اعمدة مشروع النادي الطويل المدى، كما ذكّرت الجميع بأن ساكا يعتبر أحد أبناء النادي وهو الذي انظم إلى المدفعجية لما كان يبلغ من العمر 8 أعوام.

وقال ساكا عقب تجديد عقده “أنا سعيد جدا، اعتقد أن ارسنال هو النادي المناسب لي، إنه نادي جيّد”.

وأضاف ساكا “أعتقد أنني لدي كل ما أحتاجه لأصبح أفضل لاعب”.

كما أكّدت إدارة النادي الإنجليزي أن الجناح الطائر، سجّل 14 هدفا في كل البطولات، ومنح 11 تمريرة حاسمة.

وقالت أن اللاعب خاض مع النادي 178 مباراة كاملة في جمعي المنافسات.

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