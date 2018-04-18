 بالفيديو..استرجاع مصوغات ذهب مسروقة بقيمة ملياري سنتيم بالطارف

تمكنت اليوم الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من فك لغز قضية سرقة مسكن عن طريق الكسر في ظرف قياسي.

حيث تمت الإطاحة بعصابة خطيرة متكونة من 03 مجرمين، بينهم فتاة في ظرف لم يتعدى 48 ساعة من ارتكاب الجريمة.

كما تمكنت من استرجاع كافة المسروقات التي تمثلت في مجموعة كبيرة من المصوغات كانت مخفية ومدفونة بأحد الغابات بالقرب من مكان الحادثة.

المعنيين في العقد الثاني من العمر ينحدرون جميعهم من ولاية الطارف.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مصالح الشرطة بأمن ولاية الطارف شكوى من أحد المواطنين جراء تعرض مسكنه للسرقة عن طريق الكسر.

من طرف مجهولين استهدفت مجموعة معتبرة من المصوغات الخاصة بزوجته.

وعليه تنقلت عناصر فرقة التحقيق الشخصية لإجراء المعاينة الميدانية وجمع كافة الاستبيانات والقرائن، فضلا عن رفع البصمات من مسرح الجريمة.

حيث وبالتنسيق مع الفرقة الجنائية، تم التعرف على أحد الفاعلين وهذا بفضل نظام التعرف الآلي على البصماتAFIS .

حيث تبين بعد إدخال إحدى البصمات بذات النظام أنها مطابقة لبصمة أحد المشتبه فيهم.

وعليه ومواصلة للتحقيق المفتوح في القضية تم توقيف المشتبه فيه الأول الذي تاكد من خلال التحقيق معه تورطه في القضية.

رفقة شريكاه في جرائم السرقة من بينهم فتاة.

حيث استرجعت كافة المسروقات وعثر بحوزة العصابة على أداة الجريمة، التي تمتلث في قلاعة المسامير التي يستعملونها في كسر أقفال الأبواب الحديدية.

هذا وأنجزت ملفات قضائية ضد أفراد العصابة وقدموا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الطارف.

عن قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترنة بظروف الكسر، الليل والتعدد.

وصدر في حق رئيس العصابة أمر ايداع الحبس المؤقت كما وضع الاثنان الآخران تحت الرقابة القضائية.