بالفيديو.. استقبال أسطوري لديبالا من جمهور روما
بقلم حواز عبد النور
حظي سهرة اليوم الثلاثاء النجم الدولي الأرجنتيني، باولو ديبالا، باستقبال أسطوري من جمهور روما.
وتجمع آلاف أنصار نادي العاصمة الإيطالية لاستقبال الوافد الجديد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
كما رددت جماهير “روما” أغاني ممجدة لصانع الألعاب القادم من فريق جوفنتوس.
وعبر “ديبالا” عن اندهاشه من طريقة الاستقبال، حيث جلس ليُشاهد مشاهد الفرجة.
🎥 تقديم باولو ديبالا الأسطوري لجماهير روما وسط حضور كبير وكبير جدًا 🟡🔴
• #ASRoma | تقديم تاريخي!🤯 pic.twitter.com/N1gaWHPutE
— عز (@MnbrMadrid5) July 26, 2022
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