بالفيديو.. استقبال أسطوري لديبالا من جمهور روما

حظي سهرة اليوم الثلاثاء النجم الدولي الأرجنتيني، باولو ديبالا، باستقبال أسطوري من جمهور روما.

وتجمع آلاف أنصار نادي العاصمة الإيطالية لاستقبال الوافد الجديد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

كما رددت جماهير “روما” أغاني ممجدة لصانع الألعاب القادم من فريق جوفنتوس.

وعبر “ديبالا” عن اندهاشه من طريقة الاستقبال، حيث جلس ليُشاهد مشاهد الفرجة.