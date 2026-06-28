بالفيديو.. استقبال أسطوري لـ”الخضر” بعد التأهل

حظي لاعبو المنتخب الوطني باستقبال استثنائي من طرف الجماهير الجزائرية لدى عودتهم إلى مقر إقامتهم بمدينة “كانساس سيتي” الأمريكية، عقب ضمان التأهل إلى الدور الـ 32 من منافسة كأس العالم.

وتعادل “الخضر” بنتيجة 3-3 فجر اليوم الأحد، مع النمسا، ليضمنوا التأهل ضمن أفضل 8 ثوالث المجموعات الـ 12 من المونديال، برصيد 4 نقاط، بعد هزيمة أمام الأرجنتين وفوز على الأردن.

وتجمع الجزائريون أمام فندق إقامة المنتخب بعد صافرة النهاية، مطلقين الألعاب النارية ومرددين الأهازيج. فور وصول حافلة اللاعبين، في مشهد أضاء ليل مدينة “كانساس سيتي” احتفالا بالتأهل.

ويطمح أشبال فلاديمير بيتكوفيتش، إلى مواصلة التألق في المحفل العالمي والوصول إلى أبعد محطة ممكنة. وكلهم عزم على تخطي سويسرا في الدور القادم، وانتظار الفائز من مواجهة غانا وكولومبيا.

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