بالفيديو.. استقبال أسطوري لمنتخب اليابان في العاصمة طوكيو
بقلم عزيز طالبي
استقبل الألاف من الجماهير اليابانية في العاصمة طوكيو منتخبهم الذي تألق في مونديال قطر بشكل لافت للإنتباه رغم إقصائه.
و قدّم منتخب اليابان مشوار طيب في العرس الكروي العالمي، بعدما فاز على منتخب اسبانيا و أقصي منتخب ألمانيا في مفاجأة مدوية.
كما نال منتخب الساموراي احترام الآلاف من جماهيره التي كانت حاضرة في المدرجات ا لقطرية أثناء المباريات. كما نال احترام الجماهير التي تعذّر عليها التنقل إلى الدوحة.
استقبال حافل لبعثة المنتخب الياباني لدي وصولها إلى طوكيو في أعقاب المشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/gigPY171EG
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 7, 2022
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]
رابط دائم : https://nhar.tv/n8URP