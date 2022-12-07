بالفيديو.. استقبال أسطوري لمنتخب اليابان في العاصمة طوكيو

استقبل الألاف من الجماهير اليابانية في العاصمة طوكيو منتخبهم الذي تألق في مونديال قطر بشكل لافت للإنتباه رغم إقصائه.

و قدّم منتخب اليابان مشوار طيب في العرس الكروي العالمي، بعدما فاز على منتخب اسبانيا و أقصي منتخب ألمانيا في مفاجأة مدوية.

كما نال منتخب الساموراي احترام الآلاف من جماهيره التي كانت حاضرة في المدرجات ا لقطرية أثناء المباريات. كما نال احترام الجماهير التي تعذّر عليها التنقل إلى الدوحة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]