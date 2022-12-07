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الرياضة

بالفيديو.. استقبال أسطوري لمنتخب اليابان في العاصمة طوكيو

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. استقبال أسطوري لمنتخب اليابان في العاصمة طوكيو
طوكيو
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استقبل الألاف من الجماهير اليابانية في العاصمة طوكيو منتخبهم الذي تألق في مونديال قطر بشكل لافت للإنتباه رغم إقصائه.

و قدّم منتخب اليابان مشوار طيب في العرس الكروي العالمي، بعدما فاز على منتخب اسبانيا و أقصي منتخب ألمانيا في مفاجأة مدوية.

كما نال منتخب الساموراي احترام الآلاف من جماهيره التي كانت حاضرة في المدرجات ا  لقطرية أثناء المباريات. كما نال احترام الجماهير التي تعذّر عليها التنقل إلى الدوحة.

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