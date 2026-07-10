بالفيديو.. استقبال استثنائي لمنتخب مصر بعد الإنجاز التاريخي في المونديال

حظيت بعثة منتخب مصر باستقبال جماهيري حاشد فور عودتها إلى أرض الوطن عبر مطار العلمين الدولي بالساحل الشمالي، بعد مشاركة تاريخية في نهائيات كأس العالم 2026، شهدت تأهل الفراعنة إلى دور الستة عشر للمرة الأولى في تاريخهم، قبل الوداع عقب خسارة مثيرة أمام الأرجنتين (حامل اللقب).

واحتشد آلاف المشجعين خارج المطار للاحتفاء باللاعبين والجهازين الفني والإداري في رابع مشاركة للمونديال، رافعين الأعلام المصرية ولافتات شكر أبرزها “رجالة مصر شرفتونا”، إلى جانب صور القائد محمد صلاح مدونة بعبارات الثناء.

كما شهد الاستقبال حضوراً لافتاً لصور المدير الفني حسام حسن وهو متشح بالعلم الفلسطيني، تقديراً لمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية وحرصه على رفع العلم والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني خلال مباريات البطولة والمؤتمرات الصحفية.