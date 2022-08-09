بالفيديو.. استقبال اسطوري لسانشيز من قبل جماهير مارسيليا

قامت جماهير أولمبيك مارسيليا باستقبال المهاجم الكسيس سانشيز بطريقة اسطورية في مطار مارسيليا جنوب فرنسا.

و قالت صحيفة “ليكيب” اليوم الثلاثاء أن سانشيز سيوقع علىى عقده الجديد بعدما فسخ عقده مع نادي انتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كما أكّدت أن المئات من المناصرين استقبلوا صاحب 33 عاما. الذي يعوّلون عليه كثيرا في قيامة “لوام” للفوز بلقب الدوري الفرنسي الذي غاب منذ عن خزانة النادي العريق:

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