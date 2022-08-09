بالفيديو.. استقبال اسطوري لسانشيز من قبل جماهير مارسيليا
بقلم عزيز طالبي
قامت جماهير أولمبيك مارسيليا باستقبال المهاجم الكسيس سانشيز بطريقة اسطورية في مطار مارسيليا جنوب فرنسا.
و قالت صحيفة “ليكيب” اليوم الثلاثاء أن سانشيز سيوقع علىى عقده الجديد بعدما فسخ عقده مع نادي انتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
كما أكّدت أن المئات من المناصرين استقبلوا صاحب 33 عاما. الذي يعوّلون عليه كثيرا في قيامة “لوام” للفوز بلقب الدوري الفرنسي الذي غاب منذ عن خزانة النادي العريق:
Accueil exceptionnel pour Alexis Sanchez à Marseille. 🥵🔥
🎥 @elyalenanoah pic.twitter.com/uSgVu05qWJ
— Actu Foot (@ActuFoot_) August 9, 2022
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]
رابط دائم : https://nhar.tv/iKsLS