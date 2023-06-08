بالفيديو.. استقبال تاريخي للبطل بن رحمة ورفقائه في لندن 

استقبل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة ورفقائه بشكل ملفت للانتباه من قبل جماهير ويست هام بعد التتويج بدوري المؤتمر الأوروبي.

وكانت حافلة الفريق في استقبال بن رحمة ورفقائه أين صالت وجالت أرجاء لندن فرحا بالتتويج التاريخي للفريق اللندني.

وكان وفد فريق “المطارق” قد عاد إلى لندة من العاصمة التشيكية براغ، بعد الإطاحة بفريق فيورنتينا في نهائي المنافسة الأوروبية.

يذكر، أن بن رحمة ساهم بكشل كبيرا في التتويج وكان صاحب الأول في النهائي المثير.

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