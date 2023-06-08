بالفيديو.. استقبال تاريخي للبطل بن رحمة ورفقائه في لندن
بقلم عزيز طالبي
استقبل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة ورفقائه بشكل ملفت للانتباه من قبل جماهير ويست هام بعد التتويج بدوري المؤتمر الأوروبي.
وكانت حافلة الفريق في استقبال بن رحمة ورفقائه أين صالت وجالت أرجاء لندن فرحا بالتتويج التاريخي للفريق اللندني.
وكان وفد فريق “المطارق” قد عاد إلى لندة من العاصمة التشيكية براغ، بعد الإطاحة بفريق فيورنتينا في نهائي المنافسة الأوروبية.
يذكر، أن بن رحمة ساهم بكشل كبيرا في التتويج وكان صاحب الأول في النهائي المثير.
جانب من استقبال أفضل جمهور بالعالم للأبطال في شوارع لندن الآن .. وااااااااو وااااااااو وااااااااااووو 🤩🏆🏆🥇✨️💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
— عبود .. ويست هام #بطل_دوري_المؤتمر_الأوروبي 🇵🇸🏆 (@iiixx87) June 8, 2023
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