بالفيديو.. استقبال تاريخي لمبابي في “سانتياغو برنابيو”

حظي النجم الفرنسي، كيليان مبابي، باستقبال تاريخي، اليوم الثلاثاء، من طرف أنصار ناديه الجديد ريال مدريد الاسباني.

وجرى منتصف نهار اليوم الثلاثاء، حفل تقديم نجم “البياسجي” السابق في ملعب سانتياغو برنابيو، كأول صفقات الفريق الملكي هذا الصيف.

واجتاز مبابي الفحوصات الطبية الروتينية، وتوجه لالتقاط بعض الصور في غرفة تغيير الملابس. وأخرى رفقة الرئيس فلورنتينو بيريز، أمام ألقاب النادي في دوري الأبطال.

ليتوجه بعدها إلى أرضية “برنابيو” أين تفاجأ النجم الفرنسي، بحضور مميز لأنصار النادي الملكي، الذين فاق عددهم 80 ألف متفرج، كلهم حضروا من أجل استقبال نجمهم الجديد.

وظهرت والدة مبابي، فايزة العماري، وهي تبكي لرؤية نجلها يحقق حلم راوده منذ نعومة أظافره.