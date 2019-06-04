بالفيديو: استقرار الجزائر يميز خطبة صلاة عيد الفطر

أدى، اليوم الثلاثاء، الملايين من الجزائريين عبر القطر الوطني، على غرار باقي المسلمين في دول العالم، صلاة عيد الفطر.

واحتشد العشرات من المصلين، في المساجد من مختلف ولايات الجزائر، لتأدية صلاة العيد، التي تنطلق بالتكبيرات وتنتهي بخطبتين ودعاء.

وتميزت خطبة العيد، لهذه السنة، بموضوع الأزمة التي تمر بها الجزائر، في الآونة الأخيرة، حيث طالب الإمام عجيمي المصلين بالدعاء.

مضيفا أن الدعاء من أعظم الأشياء التي يتقرب بها المسلم لله عز وجل، ليبعد عنه شوكة المستبدين.