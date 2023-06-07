بالفيديو.. اشتباكات بين جماهير فيورنتينا وويست هام في براغ التشيكية

اصطدم التراس فيورنتينا الايطالي خلال الساعات الصباحية من يوم الأربعاء بجمهور ويست هام الإنجليزي بالعاصمة التشيكية براغ.

ونشر موقع “فوتبول دايز”، اليوم عبر صفحته الرسمية على تويتر لاشتباكات الأنصار الايطاليين والبريطانيين قبل ساعات من النهائي المرتقب منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

كما تداولت عدد من الصفحات المختصة في الشأن الرياضي العالمي، لفيديوهات الاعتداء والاشتباكات العنيفة، وسط حيرة أبناء مدينة براغ الهادئة.

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