بالفيديو.. اشتباكات بين جماهير فيورنتينا وويست هام في براغ التشيكية
بقلم عزيز طالبي
اصطدم التراس فيورنتينا الايطالي خلال الساعات الصباحية من يوم الأربعاء بجمهور ويست هام الإنجليزي بالعاصمة التشيكية براغ.
ونشر موقع “فوتبول دايز”، اليوم عبر صفحته الرسمية على تويتر لاشتباكات الأنصار الايطاليين والبريطانيين قبل ساعات من النهائي المرتقب منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.
كما تداولت عدد من الصفحات المختصة في الشأن الرياضي العالمي، لفيديوهات الاعتداء والاشتباكات العنيفة، وسط حيرة أبناء مدينة براغ الهادئة.
Fiorentina ultras are out causing havoc in Prague!! 😨
Stay safe out there, West Ham fans. 🙏
pic.twitter.com/krlXwKGD13
— Football Away Days (@FBAwayDays) June 7, 2023
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