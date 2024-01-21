بالفيديو .. اشتباكات في لقاء المغرب والكونغو ونحو عقوبات قاسية

شهدت نهاية مباراة منتخب المغرب والكونغو حدوث اشتباكات كبيرة بين اللاعبين داخل أرضية الميدان وحتى في غرف تغيير الملابس.

كما أظهرت “فيديوهات” عديدة إعتداء عدد من اللاعبين من منتخب المغرب و الكونغو على بعضهم البعض، بعد تطور الاشتباكات بين مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي وقائد منتخب الكونغو.

وتتجه الأمور لكي تضع “الكاف” حدا لمثل هذه التصرفات بفرض عقوبات قاسية على المتسببين في السير الحسن للعرس الكروي الذي احتضنته كوت ديفوار.

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