بالفيديو.. اشتباكات في منطقة كبار الشخصيات ببطولة كأس الخليج

عرف اليوم الأول من منافسة كأس الخليج 25 حدوث اشتباكات في رواق كبار الشخصيات في حفل الافتتاح بملعب البصرة بالعراق.

ونشرت صحيفة “الوئام” السعودية عبر الصفحة الرسمية على “تويتر” الفيديو الذي أساء كثيرا لسمعة المنافسة الخليجية.

كما أكّدت، ان الاشتباكات جرت في منطقة كبار الشخصيات أجبرت الوفد الكويتي على الانسحاب.

و عبّر الاتحاد الكويتي حسب نفس المصدر، عن استيائه الشديد من سوء التنظيم والازدحام الشديد في تعذر دخول ممثّل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]