بالفيديو.. اشتباكات في منطقة كبار الشخصيات ببطولة كأس الخليج
بقلم عزيز طالبي
عرف اليوم الأول من منافسة كأس الخليج 25 حدوث اشتباكات في رواق كبار الشخصيات في حفل الافتتاح بملعب البصرة بالعراق.
ونشرت صحيفة “الوئام” السعودية عبر الصفحة الرسمية على “تويتر” الفيديو الذي أساء كثيرا لسمعة المنافسة الخليجية.
كما أكّدت، ان الاشتباكات جرت في منطقة كبار الشخصيات أجبرت الوفد الكويتي على الانسحاب.
و عبّر الاتحاد الكويتي حسب نفس المصدر، عن استيائه الشديد من سوء التنظيم والازدحام الشديد في تعذر دخول ممثّل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
عاجل
اشتباكات في منطقة كبار الشخصيات ببطولة كاس الخليج في البصرة بالعراق وانسحاب للوفد الكويتي #كأس_الخليج #خليجي25 #العراق pic.twitter.com/Xhgk0NeLCk
— صحيفة الوئام (@alweeamnews) January 6, 2023
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]
رابط دائم : https://nhar.tv/zk1xs