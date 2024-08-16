بالفيديو.. اشتباك عنيف بالأيدي في البرلمان التركي

وقع إشتباك بالأيدي اليوم الجمعة بالبرلمان التركي بين عدد من النواب خلال جلسة خصصت لمناقشة قضية النائب المعارض عن حزب العمال التركي “جان اتالاي”.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الإجتماعي تشابك بالأيدي بين عدد من النواب عقب مناوشات كلامية ما أحدث فوضة كبيرة داخل قبة البرلمان التركي.

ونقلا عن وسائل الاعلام المناوشات بدأت بين نائل عن حزب العمال التركي “أحمد شيك” ونواب عن “حزب العدالة والتنمية” الحاكم.

حيث عرفت قاعة البرلمان خلال إلقاء النائب أحمد شيك كلمته صيحات وإستهجان عدد من نواب حزب العدالة والتنمية . ليقوم النائب ألباي أوزالان إلى المنصة موجها لكمة قوية إلى شيك أطاحته أرضا.

وهذا الامر احدث ضجة وفوضى عارمة داخل قاعة البرلمان وعراك بالأيدي وشتائم متبادلة، ومحاولات لفض الشجار الحاد.