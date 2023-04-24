بالفيديو.. اشتعال النيران في تنين متحرك أثناء عرض في ديزني لاند

أصيبت الحشود التي كانت تتابع فقرة بديزني لاند في كاليفورنيا، بالذهول ليل السبت عندما اشتعلت النيران في تنين متحرك عملاق.

التنين النافث النار بطول 13 مترًا سرعان ما ألمّ به اللهيب، بينما حاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق.

وبدأ رأس التنين يتوهج ، ورأيت النار والدخان يتصاعد. خلال الحادث، تم إبلاغ الزوار عبر مكبر الصوت أنه بسبب “ظروف غير متوقعة، لا يمكن للعرض أن يأخذ مجراه”.

وتم إجلاء الموظفين العاملين في العرض الذي يقام في جزيرة توم سوير عندما اندلع الحريق.

وقال رايان لاوكس وهو زائر معتاد لـ “ديزني لاند”، إن النار كانت دائما جزءا من عرض “فانتاسميك”. لكنه عرف أن شيئا غريبا حدث عندما لم تخرج النيران من مكانها المعتاد.

كما أضاف لاوكس الذي يعيش في لوس أنجلوس ووثق الحريق في مقطع مصور: “بدأ الرأس يشتعل بدلا من إخراج النار”.

وذكر للأسوشيتدبرس، الأحد أنه تم إيقاف العرض على الفور “وبعد ذلك مباشرة، بدأ التنين في الاشتعال وكان الجسد كله مشتعلا”.