بالفيديو: اصطدام عديد السيارات و”سركلة” في سعيد حمدين بالعاصمة

أخبار الجزائر
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بالفيديو: اصطدام عديد السيارات و”سركلة” في سعيد حمدين بالعاصمة
بقلم أسماء.ع

وقع، صبيحة اليوم الثلاثاء، حادث مرور إثر اصطدام، عديد السيارات، في الطريق الرابط بين بن عكنون وسعيد حمدين، بالعاصمة.

وأدى حادث،  اصطدام 7 سيارات، إلى غلق الطريق وشلل في حركة المرور.

Accidents

#Carambolage#iAccidentAccident à Said Hamdine vers Dar El Beida Carambolage de 7 voitures. إن شاء الله سلامات.

Publiée par Info Trafic Algérie – ITA sur Lundi 16 décembre 2019


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