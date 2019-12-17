بالفيديو: اصطدام عديد السيارات و”سركلة” في سعيد حمدين بالعاصمة
وقع، صبيحة اليوم الثلاثاء، حادث مرور إثر اصطدام، عديد السيارات، في الطريق الرابط بين بن عكنون وسعيد حمدين، بالعاصمة.
وأدى حادث، اصطدام 7 سيارات، إلى غلق الطريق وشلل في حركة المرور.
Accidents
#Carambolage#iAccidentAccident à Said Hamdine vers Dar El Beida Carambolage de 7 voitures. إن شاء الله سلامات.
Publiée par Info Trafic Algérie – ITA sur Lundi 16 décembre 2019
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