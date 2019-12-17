بالفيديو: اصطدام عديد السيارات و”سركلة” في سعيد حمدين بالعاصمة

وقع، صبيحة اليوم الثلاثاء، حادث مرور إثر اصطدام، عديد السيارات، في الطريق الرابط بين بن عكنون وسعيد حمدين، بالعاصمة.

وأدى حادث، اصطدام 7 سيارات، إلى غلق الطريق وشلل في حركة المرور.