بالفيديو.. اطلاق فيلم وثائقي يُلخص قصة محرز قريبا !

تستعد “+ CITY” بالتعاون مع “RecastTV” لاطلاق فيلم مُطول عن النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، في الأيام القادمة.

حيث نشر الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الخميس “برومو” الفيلم.

كما غرد الحساب:”لقد كان جزءًا من فريق ليستر سيتي الذي حقق حلم الدوري الإنجليزي الممتاز. حان الوقت لاكتشاف قصة رياض محرز”.

وتُظهر “برومو” الفيلم أهم لحظات محرز مع الثعالب إضافة إلى إشادات من نغولو كونتي ومورغان زميليه السابقين وكذا، المدرب الايطالي، كلاوديو رانييري.