بالفيديو.. اعتداءات بالجملة على لاعبي وأنصار اتحاد العاصمة بالسنغال

تعرض لاعبي و أنصار إتحاد العاصمة إلى اعتداءات بالجملة بملعب “عبد الله واد” بالعاصمة السنغالية داكار بعد فرض الفريق العاصمي التعادل السلبي أمام مستضيفه جاراف السنغالي.

وعرفت نهاية المباراة إغماءات بعض أنصار النادي العاصمي، وسط إصابات متفاوتة الخطورة، ومشاهد مؤسفة لا تمس بتاتا للأهداف النبيلة لكرة القدم.

كما خلفت الإعتداءات بعض اصابات لأعضاء الجهاز الفني للفريق، الذي ظهر أحدهم في فيديو متداول، متأثرا للإصابة التي تعرض لها إثر اندلاع أحداث العنف المؤسفة.

وانتهت المباراة دون تسجيل الأهداف، التي لم تعرف تقديم مستويات كبيرة من قبل الخصم، حتى يتسنى لجمهوره الاعتداء على لاعبي و جمهور النادي العاصمي.