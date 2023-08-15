بالفيديو.. اعتداء وحشي على أخصائي التنويم المغناطيسي والمدرب وليد مسيلي

خلال إقامته في الجزائر تعرض أخصائي التنويم المغناطيسي والمدرب وليد مسيلي لاعتداء وحشي من قبل شخصين.

في فيديو جديد نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي، تحدث وليد المسيلي عن تعرضه إلى اعتداء في شوارع الجزائر العاصمة.

وقال “بينما كنت أتحدث على الهاتف أثناء المشي، قام شخصان بمقاطعتي. وطلبا مني خفض صوتي ثم بدأوا في إهانتي”.

وأضاف “سرعان ما تحول هذا الجدال إلى مشاجرة عنيفة واستغل الرجلان حقيقة أنني كنت بمفردي لمحاولة مهاجمتي”.

ويروي وليد مسيلي، في مقطع الفيديو الخاص به، أن أحد المهاجمين أخذ قنينة الكحول الخاصة به لضربه عدة مرات. فيما منعه الشريك الآخر من الدفاع عن نفسه.

وأوضح أخصائي التنويم المغناطيسي، الذي أصيب على مستوى رأسه ، أن هذا الهجوم وقع على مقربة من مكان إقامته.

https://www.instagram.com/p/CvuqrerI56j/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==