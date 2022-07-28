بالفيديو.. اعتقال أربعة لاعبين ومدربهم خلال مباراة في الدوري الأرجنتيني

شهد الدوري الأرجنتيني حادثة فريدة من نوعها، خلال المباراة التي جمعت نادي باتروناتو، بفريق باراكاس.

وكشفت الصحافة الأرجنتينية، عن اعتقال الشرطة المحلية، لأربعة لاعبين والمدرب المساعد لنادي باتروناتو، خلال هذه المباراة.

كما أوضحت ذات المصادر، بأن هذه الحادثة جاءت، بعد اعتداء اللاعبين، ومدربهم المساعد، على حكم المباراة، ثم أعوان الشرطة.

ويأتي هذا بسبب رفض الحكم هدفين لصالح نادي باتروناتو، وطرده لاعب آخر بالبطاقة الحمراء، مع احتساب ركلة جزاء للفريق المنافس.

ومن المقرر أن يدلي اللاعبين الأربعة ومدربهم المساعد، بأقوالهم أمام المحكمة، لادانتهم بجريمة الاعتداء، ومقاومة السلطة.