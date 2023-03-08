بالفيديو.. اعتقال جزائريين في إندونيسيا

أوقفت الشرطة الإندونيسية مواطنين جزائريين، تبلغ أعمارهما 28 و49 عاما، تم توقيفهما نهاية الأسبوع الماضي في بالي.

وحسب الاعلام الأندونيسي فقد فشل الجزائريان في العثور على عمل في إندونيسيا. فخططا لخداع السياح الأجانب الذين يأتون لقضاء عطلة في بالي.

في الواقع، طريقة استخدامها بسيطة للغاية، حيث مثلا أنهما عمال في مطار غوستي نغوراه راي الدولي ، إندونيسيا.

ويتظاهر الجزائريان بالذهاب إلى المطار المعني للعثور على تذاكر قبل التسلل عبر المسافرين وسرقتهم.

ومن بين الأشياء المسروقة كمبيوتر محمول وآي باد وجوازات سفر. حيث قدرت الشرطة المحلية قيمة الأمتعة المسروقة بـ 131.500.000 روبية إندونيسية.

بالإضافة إلى ذلك، وبعد توقيفهما، أشار المتهمان إلى أنهما ارتكبوا هذه السرقات لدعم وضعهم المالي.

ووُضِع الجزائريان رهن الاعتقال السابق للمحاكمة ، ووفقًا للقانون الإندونيسي ، حيث التمست المحكمة للمتهمين السجن لمدة سبع سنوات.