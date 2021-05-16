بالفيديو.. اعتقال جزائري بإسبانيا متلبسا ببيع عملات ذهبية تعود للعصر الروماني

أعلنت الشرطة الإسبانية، القبض على جزائري، حاول بيع عملات ذهبية نادرة تعود للعصر الروماني، ذات قيمة تاريخية واقتصادية كبيرة.

وللتعرف الكامل على القطع، اعتمد المحققون على تقنية ID-ART، وهي قاعدة بيانات الإنتربول للكشف عن الأعمال والتحف الفنية المسروقة.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن العملات المعدنية المحجوزة، من الممكن أن تصل قيمتها إلى 200 ألف أورو في السوق السوداء.

وتم إبلاغ الشرطة من قبل خبير نقود في لندن إلى تداول عملات ذهبية من الإمبراطورية الرومانية مصدرها برشلونة.

وخلصت التحقيقات الأمنية إلى أن هذه كانت مجموعة من ثماني قطع نادرة سُرقت في عام 2012 من قطار في سويسرا.

وتم العثور على أربع قطع في سويسرا في عام 2020.

وقاد التحقيق الشرطة إلى مواطن جزائري كان يعرض هذه القطع للبيع.

ويقيم هذا الأخير في برشلونة، وقام بإرسال هذه الآثار إلى إنجلترا.

وتوجه الجزائري الموقوف إلى تاجر العملات النادرة، لغرض بيعها، إلا أن هذا الأخير قام بالتبليغ عنه.