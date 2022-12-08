بالفيديو.. اعتقال رئيس البيرو بيدرو كاستيلو

أعلن البرلمان البيروفي أمس الأربعاء، عن عزل الرئيس بيدرو كاستيو بتهمة “العجز الأخلاقي”. متجاهلا قرار الرئيس بحل البرلمان قبل ساعات.

كما أعلنت النيابة العامة في البيرو توقيف الرئيس بيدرو كاستيلو بعدما عزله الكونغرس من منصب رئيس الجمهورية.

وقالت منسّقة فريق المدّعين العامّين المكلّفين ملفّ الفساد الحكومي ماريتا باريتو. إن كاستيلو الذي عزله الكونغرس بعيد ساعات على إصداره قرارا حلّ بموجبه هذه الهيئة التشريعية هو “موقوف”.

ووافق 101 نائب من أصل 130 على عزل الرئيس في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر. رغم إعلان كاستيلو حل البرلمان وحالة الطوارئ في البلاد.

في وقت سابق، حضت واشنطن الرئيس البيروفي على العودة عن قراره حل البرلمان. وهو إجراء نددت به نائبته دينا بولوارتي معتبرة إنه يشكل “انقلابا”.

كما اتهمته المعارضة بالتدخل في قضية فساد يعتقد أن مقربين منه تورطوا فيها وبـ”الخيانة”. بعدما أعلن استعداده لإجراء استفتاء على منح منفذ إلى المحيط الهادئ لبوليفيا المجاورة التي لا تطل على البحر.

وحمّلته المعارضة أيضا مسؤولية تكرار الأزمات الوزارية وتشكيل أربع حكومات في 8 أشهر وهو أمر غير مسبوق في البيرو.