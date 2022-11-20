إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. افتتاح مونديال قطر بآيات القران الكريم

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. افتتاح مونديال قطر بآيات القران الكريم
قطر
  • 1215
  • 0

افتتح مونديال قطر قبل قليل بآيات من القران الكريم تلاها البطل العالمي غانم المفتاح بحضور الممثل الأمريكي الشهير مورغان فريمان.

كما جرى الافتتاح بملعب “البيت” احد أكبر واجمل الملاعب التي ستحضتن المباريات القوية ابرزها لقاء منتخب قطر و الاكوادور.

و جرت المرحلة الاولى من الافتتاح وسط حلم كبير ومشروع وطن يتجسد في قطر بحضور عدد من الرؤساء ابرزهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]

رابط دائم : https://nhar.tv/qCdbs
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر