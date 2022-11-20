بالفيديو.. افتتاح مونديال قطر بآيات القران الكريم
بقلم عزيز طالبي
افتتح مونديال قطر قبل قليل بآيات من القران الكريم تلاها البطل العالمي غانم المفتاح بحضور الممثل الأمريكي الشهير مورغان فريمان.
كما جرى الافتتاح بملعب “البيت” احد أكبر واجمل الملاعب التي ستحضتن المباريات القوية ابرزها لقاء منتخب قطر و الاكوادور.
و جرت المرحلة الاولى من الافتتاح وسط حلم كبير ومشروع وطن يتجسد في قطر بحضور عدد من الرؤساء ابرزهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
غانم المفتاح يستهل افتتاح المونديال بآيات من القرآن الكريم بحضور الممثل الامريكي مورغان فريمان#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022#قنوات_الكاس #Qatar2022#FIFAWorldCup pic.twitter.com/CUNmecrUum
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 20, 2022
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