بالفيديو.. افتتاح خرافي لكأس أسيا لكرة القدم
صنع حفل افتتاح كأس أسيا لكرة القدم الحدث، على ملعب لوسيل في النسخة الجديدة، التي تستضيفها قطر حتى 10 من فيفري.
وعرف الافتتاح حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفل افتتاح كأس أسيا، كما كان متواجدا رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.
وعرف حفل الافتتاح إبداعا من خلال عرض موسيقي الذي عكس ثراء الثقافة الأسيوية، كما كانت فلسطين حاضرة في حفل الافتتاح بإطلاق أنشودة “لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي”.
لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي .. #فلسطين حاضرة في حفل افتتاح بطولة كأس آسيا قطر 2023#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/742bI860FV
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 12, 2024
جانب من حفل افتتاح كأس آسيا 2023 🎆🤩
#AsianCup2023 | #SSC pic.twitter.com/bEy9DmlHQK
— SSC (@ssc_sports) January 12, 2024
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