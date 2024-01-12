بالفيديو.. افتتاح خرافي لكأس أسيا لكرة القدم

صنع حفل افتتاح كأس أسيا لكرة القدم الحدث، على ملعب لوسيل في النسخة الجديدة، التي تستضيفها قطر حتى 10 من فيفري.

وعرف الافتتاح حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفل افتتاح كأس أسيا، كما كان متواجدا رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

وعرف حفل الافتتاح إبداعا من خلال عرض موسيقي الذي عكس ثراء الثقافة الأسيوية، كما كانت فلسطين حاضرة في حفل الافتتاح بإطلاق أنشودة “لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي”.

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