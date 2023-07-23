بالفيديو..  اكتشاف سمك عملاق ينذر بكارثة

اكتشف الغواصون اكتشافًا مذهلاً في المياه الواقعة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان وهي سمكة مجدافية هائلة في أعماق البحار.

يُظهر ومقطع فيديو تم التقاطه، المخلوق ، الذي يزيد طوله عن ستة أقدام، مع ما يبدو أنه علامات عض عملاقة.

أوارفيش من الأنواع التي تعيش في أعماق البحار، مما يجعل منازلها في منطقة البحار على عمق 200 إلى 1000 متر. تحت سطح المحيط ، لذلك من النادر مشاهدتها.

في الفولكلور الياباني، اكتسب هذا سمعة باعتباره نذير شؤم، وفقًا لما ذكرته ناشيونال جيوغرافيك.

وتزعم الأسطورة المحلية أن سمك المجداف يظهر قبل الكوارث الطبيعية مثل تسونامي أو الزلازل. في الواقع ، تم رصد ستة أسماك مجداف قبل أيام من وقوع زلزال مميت عام 2017 في جنوب الفلبين ، وفقًا لتقرير NatGeo.

زوقال مارك بنفيلد ، عالم المحيطات وعالم البيئة في جامعة ولاية لويزيانا، لموقع NatGeo”من الصعب تخيل نوع الظاهرة. التي ستحدث قبل الزلزال الذي من شأنه أن يتسبب في مغادرة هذه الأسماك المجذاف [منطقة البحار المتوسطة]. للتحرك نحو الشاطئ والجبل”.

ولا يعيش Oarfish بالقرب من قاع المحيط حيث يحدث نشاط زلزالي في أعماق البحار. وإذا كانت هذه النظرية صحيحة ، فلن يكون سمك المجداف هو النوع الوحيد الذي شوهد قبل الزلزال.

ووفقًا لمعهد كاتالينا آيلاند مارين ، يمكن أن تنمو أسماك المجداف إلى أكثر من 50 قدمًا. مما يجعلها أطول سمكة عظمية في العالم.