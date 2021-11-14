بالفيديو.. “الأردن” يُطالب بالتحقق من “جنس” لاعبة إيرانية عقب مُباراة التصفيات

طالب اليوم الأحد الاتحاد الأردني لكرة القدم من الاتحاد الآسيوي للعبة التحقق من “جنس” إحدى لاعبات منتخب إيران.

وذلك بعد مُشاركتها في مباراة نهائي تصفيات مُنافسة كأس آسيا، والتي عرفت فوز إيران بركلات الترجيح.

وألح الاتحاد الأردني في بيان رسمي له، على أن المنتخب الإيراني له سوابق في اتخاذ مثل هذه الوسائل.

من خلال إشراك لاعبين ذكور على أنهم لاعبات سيدات ضمن مُنتخب السيدات، وتعاطي المنشطات.

وجاء في البيان:”بالنظر إلى الأدلة المقدمة من الاتحاد الأردني لكرة القدم، ونظرًا لأهمية هذه المسابقة، فإننا نطلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشروع في تحقيق شفاف وواضح من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين”.

وأضاف البيان:”وذلك للتحقق من أهلية اللاعب المعني والآخرين في الفريق، لا سيما أن فريق كرة القدم النسائي الإيراني، له تاريخ في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات”.

وختم:”نأمل أن يتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، للحفاظ على نزاهة اللعبة في آسيا، ونتطلع إلى الاستماع منكم بشأن نتيجة هذا التحقيق”.