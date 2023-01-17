بالفيديو.. الأستاذة “ريحانة” توجه رسالة إلى تلاميذها

تنقل وفد عن لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية. بتكليف من رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي. إلى ولاية باتنة وذلك قصد الاطمئنان على حالة الأستاذة ريحانة بن شية، التي تعرضت لطعنة خنجر على مستوى الظهر.

وصرح صالح جغلول “بتكليف من رئيس المجلس الشعبي الوطني. قمنا بزيارة إلى ولاية باتنة وذلك قصد الاطمئنان على حالة الأستاذة ريحانة بن شية. ننقل شكرنا إلى كافة عمال قطاع الصحة، وكل الهيئات المتضامنة مع الأستاذة”.

وقال رئيس الوفد صالح جغلول، للأستاذة “جئنا ننقل تضامن كل نواب المجلس الشعبي الوطني. معك أنت كأستاذة وكل عمال التربية. هذه التصرفات لا نقبلها من التلاميذ ولكن رغم كل شيئ تبقى منعزلة”.

من جانبها قالت الأستاذة ريحانة بن شية “شكرا للدولة الجزائرية التي وقفت معي. أحب أن أطمئن تلاميذي أنا بخير وأشكركم على باقات الورود التي وصلتني. كانت أول زيارة من تلميذ وأول وردة من تلميذة”.