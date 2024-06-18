بالفيديو.. الأسطورة بلومي يستعرض مهاراته الكروية رفقة نجليه

استعرض أسطورة كرة القدم الجزائرية، لخضر بلومي، مهاراته الكروية، رفقة ابنه بشير، لاعب نادي فارنزي البرتغالي، بالإضافة للابن الأصغر.

وتم تداول مقطع فيديو، عبر منصات التواصل الإجتماعي، أين ظهر الأسطورة لخضر بلومي، يداعب الكرة رفقة نجليه، في بيته.

وأبدع لخضر بلومي، بمهارات فنية عالية، شأنه شأن ابنه محمد بشير، نجم نادي فارنزي البرتغالي، بالإضافة للابن الأصغر.

وحظي هذا الفيديو، باعجاب، وتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين أثنوى كثيرا على هذه العائلة الكروية.