بالفيديو.. الأغنية الشعبية تفقد أحد أعمدتها

تفوي المطرب الشعبي الشيخ اليمين، أمس الخميس، بالعاصمة عن عمر ناهز الـ72 سنة، إثر مرض عضال، حسبما عُلم من أقرباء المرحوم.

الفنان الذي ولد بالحراش سنة 1947، من أبناء الحي الشعبي حي الهواء الجميل “La glaciare” واسمه الحقيقي اليمين حيمون.

كان مهتما منذ شبابه بنغمات الأندلس والشعبي حيث خطف أنظار الفقيدين الشيخ محمود والشيخ عبد القادر أوشالة باعتبارهما عمالقة هذا النوع من الموسيقى.

وخلال مساره الفني الذي بدأ في سنوات 1960، احتك المرحوم بأسماء كبيرة في موسيقى الشعبي على غرار بابا دحمان والحاج أمحمد العنقة الذي ضمه إلى صفوفه سنة 1966.

وانضم الفقيد إلى الفرقة الموسيقية لـ أعمر العشاب، حيث تولى تسييرها سنة 1975 بعد سفر هذا الأخير إلى فرنسا.

وفي بداية سنوات 2010، شارك المرحوم في الفرقة الموسيقية “القوسطو” مع الهادي العنقة وعبد المجيد مسكود وعبد القادر شرشام وروبرت كاستل وآخرين.

وووري جثمان الفقيد الثرى اليوم بعد صلاة الجمعة، بمقبرة العالية بالعاصمة.