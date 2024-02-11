بالفيديو.. الأفيال يفوزون بالتاج الإفريقي وسط احتفالات عارمة

أسدل الستار على كأس أمم إفريقيا 2023، اليوم الأحد، الذي توج به أصحاب الأرض و الجمهور منتخب كوت ديفوار على حساب منتخب نيجيريا.

ومنح رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم أنفانتينو و رئيس الكاف باتريس ماوتسيبي التاج الإفريقي لقائد “ساحل العاج” غرادال وسط فرحة عارمة من رفقائه و المدرب الشاب للكتيبة الإيفوارية الذي دخل تاريخ الكرة الإفريقية من أوسع الأبواب.

وشهد ملعب “الحسن واتارا” احتفالات كبيرة من قبل أكثر من 60 ألف متفرج من المدرجات وسط فرحة كبيرة بالنظر إلى السيناريو الهيتشكوكي لهم.

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