بالفيديو.. الأمريكي وايلدر يضرب بقوة ويُسقط خصما جديدا بالقاضية

واصل المُلاكم الأمريكي ديونتي وايلدر، مشواره المثالي في فئة الوزن الثقيل لـ”WBC”، مُتغلبا بالضربة القاضية على نظيره الكوبي لويس أورتيز.

وواجه صاحب الـ34 عاما، صعوبات كبيرة من أجل فرض منطقه على مُنافسه، الذي كان مُسيطرا على الجولات الست الأولى للمواجهة.

ليتمكن بعدها من مُخادعة خصمة بلكمة يُمنى مُباشرة، أسقطته أرضا في الجولة السابعة ليُعلن الحكم عن نهاية النزال بالضربة القاضية.

وإرتبط إسم وايلدر مؤخرا، بالدولي الجزائري رياض محرز، بعد ظهوره رفقة زوجته ريتا في أحد السهرات الصاخبة في مدينة مانشستر.