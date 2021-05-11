بالفيديو.. الأمن التركي يعتقل وكيل أعمال نجم الخضر
صورة مركبة
تعرض وكيل أعمال النجم الدولي الجزائري لفريق بيشكتاش التركي “رشيد غزال” للاعتقال من قبل الأمن التركي أمسية اليوم الثلاثاء.
وكيل الأعمال “هاكان كوركماز” أُعتقل بسبب دخوله في شجار كبير عقب نهاية مواجهة بيشكتاش الذي خسرها ضد فاتح قرا جمرك.
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