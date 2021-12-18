بالفيديو.. الأمن الفرنسي يطارد الجزائريين المحتفلين بباريس ويرمي العلم الجزائري على الأرض

رصدت كاميرا قناة “النهار” في العاصمة الفرنسية باريس، مظاهر ومشاهد لعملية قمع الشرطة الفرنسية لاحتفالات الجزائريين، بمناسبة فوز “الخضر” ببطولة كأس العالم للمنتخبات العربية.

وحسب لقطات مصورة رصدتها مراسلة قناة “النهار” بفرنسا، فقد تدخلت الشرطة الفرنسية بقوة، وقمعت احتفالات كان أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في باريس، يحاولون إقامتها، بمناسبة تتويج “الخضر”.

وفي إحدى اللقطات المرصودة، شوهد شرطي فرنسي وهو يقوم بانتزاع الراية الوطنية التي تمثل علم الشهداء، ويقوم برميها على الأرض.

وقبل تلك اللقطة، كان شابان على متن دراجة نارية، يضعان على رأسيهما الخوذة، وسط زحمة الطريق في طرقات باريس، قبل أن يتقدم منهما شرطي من أفراد قوات مكافحة الشغب، ويقوم بانتزاع العلم الجزائري الذي كان أحد راكبي الدراجة يضعه على كتفه.

ومن المتوقع أن تخلّف تلك اللقطة غير المقبولة ولا مبررة، احتقانا واسعا وغضبا شعبيا عارما، ليس فقط في الجزائر، بل أيضا بفرنسا، على اعتبار تعلق الجالية المقيمة هناك، بكل ما يرمز للجزائر من مقدسات ورموز.