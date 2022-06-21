بالفيديو.. الأمين العام لجامعة الدول العربية يضع إكليلا من الزهور في مقام الشهيد

قام اليوم الثلاثاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، بوضع إكليل من الزهور في مقام الشهيد بالجزائر العاصمة.

وقام أمس الاثنين، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على رأس وفد من الأمانة العامة، بزيارة إلى الجزائر. بدعوة من وزير الخارجية رمطان لعمامرة -حسب ما جاء في موقع الجامعة العربية.

كما صرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أنه من المنتظر أن يحظى أبو الغيط باستقبال من الرئيس عبد المجيد تبون. في اطار الرئاسة القادمة للجزائر للقمة العادية الـ31 التي تحتضنها الجزائر في مطلع نوفمبر المقبل للتشاور حول مجمل الأوضاع العربية.​

في حين، أضاف المتحدث أن الزيارة ستشمل أيضاً محادثات للأمين العام مع وزير خارجية الجزائر حول عدد من الموضوعات العربية. والمطروحة على جدول أعمال القمة المقبلة وكذا الأمور ذات الصلة بالإعداد للقمة. كما سيتم عقد لقاء موسع للأمين العام مع كبار مسؤولي الخارجية للحديث عن ذات الموضوعات.​

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حذر أحمد أبو الغيظ الامين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين. من تداعيات التلكؤ في تنفيذ خريطة الطريق الليبية. مؤكدا أن ‏خروج المرتزقة من ليبيا ضرورة للانتقال من الفوضى إلى الاستقرار.