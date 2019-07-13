بالفيديو.. الأنصار يشدون الرحال إلى القاهرة لتشجيع الخضر !!

الرياضة
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بالفيديو.. الأنصار يشدون الرحال إلى القاهرة لتشجيع الخضر !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

شد سهرة اليوم السبت أنصار المنتخب الوطني الجزائري الرحال إلى العاصمة المصرية القاهرة من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة.

وذلك لحضور مباراة الدور النصف النهائي لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2019 الجارية وقائعها بمصر بين الخضر ونيجيريا المقررة غدا الأحد بداية من الساعة الثامنة بملعب القاهرة الدولي.

وإنطلقت أول طائرة من بين ال10 طائرات التي خصصتها السلطات الجزائرية لنقل المناصرين بداية من الساعة العاشرة.

وصنع الأنصار أجواء رائعة بمطار هواري بومدين قبل الإقلاع مرددين شعار:”واحد ما يولي أحصل يا زطشي”.


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