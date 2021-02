بالفيديو.. الأهلي:”حاولنا التعاقد مع ماندي وبن العمري لكن !!”

“فيصل زايد” قال في تصريحات تلفزيونية:”قدمنا عروضا رسمية للعديد من اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي المُنقضي من أجل ضمهم”.

وأضاف:”تواصلنا مع اللاعب محمود علاء من الزمالك, الونش اضافة الى رومان سايس مُدافع ولفرهامبتون الانجليزي”.

وختم:”حاولنا أيضا ضم ثنائي المنتخب الوطني الجزائري عيسى ماندي وجمال الدين بن العمري”.

🎥 Al Ahli Jeddah spokesperson Faisal Zaid confirms that his club tried to sign a number of defenders this past winter, among them Algeria internationals Aïssa Mandi & Djamel Benlamri #TeamDZ pic.twitter.com/n05gXmRguQ

