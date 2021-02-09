بالفيديو.. الأهلي:”حاولنا التعاقد مع ماندي وبن العمري لكن !!”

كشف الناطق الرسمي لأهلي جدة السعودي “فيصل زايد” أن فريقه حاول التعاقد مع ثنائي الخضر عيسى ماندي وجمال الدين بن العمري خلال الميركاتو الشتوي المُنقضي.

“فيصل زايد” قال في تصريحات تلفزيونية:”قدمنا عروضا رسمية للعديد من اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي المُنقضي من أجل ضمهم”.

وأضاف:”تواصلنا مع اللاعب محمود علاء من الزمالك, الونش اضافة الى رومان سايس مُدافع ولفرهامبتون الانجليزي”.

وختم:”حاولنا أيضا ضم ثنائي المنتخب الوطني الجزائري عيسى ماندي وجمال الدين بن العمري”.