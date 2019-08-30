بالفيديو.. الأهلي السعودي يشيد بمستقدمه الجديد

أبدى نادي الأهلي السعودي، فخره وسعادته، بتوصله للتعاقد مع الدولي الجزائري يوسف بلالي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشرت إدارة نادي الهلالي السعودي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، مقطع فيديو خاص بيوسف بلايلي.

وظهر مهاجم الخضر، من خلال هذا الفيديو، في مجموعة من أجمل الأهداف التي بصم عليها، مع المنتخب الجزائري، وناديه السابق الترجي التونسي.

يذكر أن يوسف بلايلي، رسّم انضمامه لنادي الأهلي السعودي، إلى غاية 2022، قادما إليه من الترجي الرياضي التونسي.