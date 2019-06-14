بالفيديو.. “الإتحاد” رهينة.. الأنصار يثورون ضد عائلة حداد والمجمع يرد !!

ثار أنصار فريق إتحاد العاصمة أمسية اليوم الجمعة ضد العائلة المالكة لأغلبية أسهم “سوسطارة” بعد رفضها بيع النادي.

وتجمع المئات من أنصار الإتحاد أمام مكتب “حداد” مُطالبين إياه بالرحيل وبيع الأسهم لمالك جديد مؤكدين أن الفريق أصبح رهينة.

وبعد هذه الحادثة سارع مجمع “ETRHB” التابع لعائلة حداد لنشر بيان خاص فند فيه الأخبار التي يُروج إليها البعض.

وجاء في البيان:”بعد الشائعات التي إنتشرت في وسائل التواصل الإجتماعي والتي تؤكد رفضنا بيع أسهم النادي لمالك جديد وتفضيلنا البقاء فإننا نفند كل هاته الأخبار”.

“عبر هذا البيان نؤكد إستعدادنا لتسهيل مهمة بيع الأسهم لمالك جديد بسبب عجر مؤسسة “etrhb” عن مواصلة تسيير النادي”.

وأضاف البيان:”بخصوص عبد الباسط زعيم الذي أكد إستعداده لشراء أسهم النادي فإننا نؤكد أن لا شيئ رسمي لحد الآن والأبواب مفتوحة للجميع”.