بالفيديو..الإتحاد وبارادو يبدعان ويمتعان في بطولتي “الكاف”

الرياضة
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بالفيديو..الإتحاد وبارادو يبدعان ويمتعان في بطولتي “الكاف”
بقلم حكيم شق الطين

تمكن ممثلا الكرة الجزائرية في المنافسات القارية، اليوم الأحد، كل من نادي إتحاد العاصمة ونادي بارادو من تحقيق فوزين كبيرين.

وجاء فوز إتحاد العاصمة بملعب مصطفى تشاكر في البليدة، لحساب الدور الثاني من دوري الأبطال على حساب نادي غور ماهيا الكيني بنتيجة 4 أهداف لهدف .
ولحساب كاس الإتحاد الإفريقي وعلى ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة تغلب نادي أكاديمية بارادو على الصفاقسي التونسي بثلاثية لهدف.
وقدم كلا الفريقان أداءا ممتعا فوق المستطيل الأخضر خصوصا بارادو الذي لقن خصمه درسا في كرة القدم بأداء أكثر من رائع.
وسيلعب كلا الفريقين مباراتا العودة خارج ارضهما بعد أسبوعين من الآن في كينيا وتونس على التوالي .


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