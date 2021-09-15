بالفيديو.. الإدارة الجديدة للشبيبة تدخل المقر بعد نهاية قصة ملال

دخل الرئيس الجديد لفريق شبيبة القبائل “يزيد ياريشان” إلى مقر النادي بمدينة تيزي وزو بعدما تمكن من الحصول على وثيقة من وكيل الجمهورية في تيزي وزو، تسمح له بالتواجد في مقر النادي وطرد من يشغلونه حاليا بصفة “غير شرعية”.

يُذكر بأن شريف ملال، كان رافضا يوم أمس للخروج من مقر الجياسكا، وإشترط جلب وثيقة رسمية من الجهات المخولة من أجل الخروج، وما سيحدث صبيحة اليوم، لينتهي المُسلسل الذي مل منه أنصار الفريق، بإعتبار أن كل ما يحدث حاليا يؤثر سلبا على تحضيرات النادي للموسم الكروي الجديد.

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