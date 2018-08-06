بالفيديو…الإستهلاك المفرط للمثلجات يشكل خطرا على الصحة العمومية

في فصل الصيف يتناول الجزائريون الكثير من الأطباق وبخاصة المثلجات التي تحتوي على الكثير من السكريات مما يشكل خطرا على الصحة.

والتي تعتبر من أخطر المواد الغذائية،وإعتبار أنها تشكل مصدر حقيقي لتكاثر البيكتيريا ولأنها مادة ملونة.

وهنا أوضح الطبيب العام فتحي بن أشنهو،لدى إستضافته في “النهار”أن العديد من محلات بيع المثلجات لا تحترم معايير النظافة في صناعة وتسليم المثلجات للزبائن.

ونبه الطبيب الى نوعية المثلجات المستهلكة لأن أرقام الإستهلاك تؤدي لأعراض صحية خطرة جدا وما يستدعي الإنتباه من هذه المواد.