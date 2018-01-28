بالفيديو..الإشاعة لتكسير الكرة الجزائرية والإنتقام من زطشي !

تحاول العديد من الأطراف المعارضة لرئيس الفاف الحالي “خير الدين زطشي” زعزعة إستقرار الفاف بإستعمال شبكات التواصل الإجتماعي.

ويعمل أعداء زطشي على نشر الإشاعات عبر “الفايسبوك” و”التويتر” لضرب إستقرار الفاف والإطاحة بزطشي.

فمنذ إعتلاء زطشي سدة حكم مبنى دالي براهيم لم تهدأ عاصفة الأخبار الكاذبة والمغلوطة للنيل من رئيس الفاف الحالي

وكانت آخر إشاعة إنتشرت على صفحات التواصل الإجتماعي هي معاقبة رئيس الفاف من طرف الكاف، وبعدها معاقبة الجزائر منتخبات ونوادي على مستوى القاري.

وكانت آخر الخيوط الكاذبة معلومة الموسم الأبيض الذي يهدد البطولة الوطنية (بدون نزول ولا صعود)، وهي مجرد إشاعة فقط لضرب المكتب الفيدرالي الحالي.