بالفيديو: الإطاحة بعصابة أحياء حاولت قتل شخص عن طريق الحرق العمدي في تلمسان

تمكنت شرطة تلمسان ممثلة في أمن دائرة شتوان بتلمسان من معالجة قضية تكوين عصابة أحياء لغرض إرتكاب جناية محاولة القتل عن طريق الحرق العمدي وكذا الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض.

العملية تمت بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية و إشراف النيابة المختصة اقليميا أفضت الى توقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و 42 سنة.

وأضاف البيان أن 4 منهم مسبوقين قضائيا وبعد تفتيش لمساكن المشتبه فيهم تم ضبط أسلحة بيضاء مختلقة الأحجام و الأنواع. وكذا مسدس تقليدي الصنع، خراطيش عيار 16 ملم.

كما تم ضبط صفيحتين من المخدرات قدر وزنها بـ أزيد من 192 غرام، وما يفوق 14 غرام من المخدرات الصلبة كوكايين. بالإضافة إلى 03 شماريخ فلومبو.

تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة تلمسان.

شرطة تلمسان تطيح بعصابة أحياء بشتوان