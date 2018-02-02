بالفيديو.. الإعلامي رفيق وحيد:”الديركتوار لي دارو زطشي غير قانوني”

أكد الإعلامي “رفيق وحيد” أن ديركتوار الرابطة المؤقت الذي عينه رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم “خير الدين زطشي” غير قانوني.

وقال رفيق وحيد سهرة اليوم الجمعة خلال نزوله ضيفا على برنامج “داخل ال18” في تلفزيون النهار.

“صراع قرباج-زطشي قائم منذ إنتخاب الأخير يوم 20 مارس 2017 وسيستمر في المستقبل خاصة وأن قرباج سيلعب كل أوراقه”.

“من حق قرباج الدفاع عن قرار إبعاده وإستعمال كافة الطرق القانونية من أجل إسترجاع حقه وراني معاه في هذي”.

“إبعاد قرباج تم بطريقة قانونية لكن أسباب إبعاده لا تستند لأي أمر قانوني وزطشي عفس على القانون بالطول وبالعرض”.