بالفيديو.. الإنجليز يُشيدون بـ “بن رحمة” ويمنحونه لقبا جديدا !

أشادت قناة “سوبر 6” التابعة لباقة “سكاي سبورتس” البريطانية، بالنجم الجزائري “سعيد بن رحمة” الذي يقدم في موسم مميز في “الشامبيونشيب”.

ونشرت القناة البريطانية مقطعا لأبرز مراوغات النجم الجزائري وعنونت: “ميسي الجزائر”.

هذا وبات “بن رحمة” محل أطماع العديد من الأندية خاصة نادي “أستون فيلا” الذي يصر على انتدابه في الميركاتو الشتوي.