بالفيديو.. الإنجليز يُشيدون بـ “بن رحمة” ويمنحونه لقبا جديدا !

الرياضة
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بالفيديو.. الإنجليز يُشيدون بـ “بن رحمة” ويمنحونه لقبا جديدا !
بقلم أمير بهلول

أشادت قناة “سوبر 6” التابعة لباقة “سكاي سبورتس” البريطانية، بالنجم الجزائري “سعيد بن رحمة” الذي يقدم في موسم مميز في “الشامبيونشيب”.

ونشرت القناة البريطانية مقطعا  لأبرز مراوغات النجم الجزائري وعنونت: “ميسي الجزائر”.

هذا وبات “بن رحمة” محل أطماع العديد من الأندية خاصة نادي “أستون فيلا” الذي يصر على انتدابه في الميركاتو الشتوي.


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