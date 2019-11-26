بالفيديو.. الإنجليز يُشيدون بـ “بن رحمة” ويمنحونه لقبا جديدا !

أشادت قناة “سوبر 6” التابعة لباقة “سكاي سبورتس” البريطانية، بالنجم الجزائري “سعيد بن رحمة” الذي يقدم في موسم مميز في “الشامبيونشيب”.
ونشرت القناة البريطانية مقطعا لأبرز مراوغات النجم الجزائري وعنونت: “ميسي الجزائر”.
هذا وبات “بن رحمة” محل أطماع العديد من الأندية خاصة نادي “أستون فيلا” الذي يصر على انتدابه في الميركاتو الشتوي.
The Algerian Messi. 🇩🇿@Benrahma2's footwork is a thing of beauty. 💫
Nutmeg central for @BrentfordFC. 🐝🥜 #BrentfordFC pic.twitter.com/Bi08rFDVrx
— Super 6 (@Super6) November 25, 2019
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