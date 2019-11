بالفيديو.. الإنجليز يُشيدون بـ “بن رحمة” ويمنحونه لقبا جديدا !

ونشرت القناة البريطانية مقطعا لأبرز مراوغات النجم الجزائري وعنونت: “ميسي الجزائر”.

هذا وبات “بن رحمة” محل أطماع العديد من الأندية خاصة نادي “أستون فيلا” الذي يصر على انتدابه في الميركاتو الشتوي.

The Algerian Messi. 🇩🇿@Benrahma2's footwork is a thing of beauty. 💫

Nutmeg central for @BrentfordFC. 🐝🥜 #BrentfordFC pic.twitter.com/Bi08rFDVrx

— Super 6 (@Super6) November 25, 2019